Législatives 2017 Jonathan Rivière et Anicha Lebeau candidats sur la 7ème circonscription Jonathan Rivière a présenté ce vendredi sa suppléante Anicha Lebeau ainsi que son projet politique. Il est candidat sur la 7ème circonscription.

Lors des dernières élections présidentielles, les Réunionnais ont exprimé leur volonté de rompre avec les partis au pouvoir depuis plus de 50 ans.



Par leur vote, ils ont désavoué les élus et les partis traditionnels responsables du taux de chômage le plus élevé de France, de l’importance de l’illettrisme, des retards pris en termes de personnels dans la fonction publique, des difficultés de retour des réunionnais exerçant dans la fonction publique en Métropole, de la violence envers les plus vulnérables, des problèmes de santé publique (diabète, obésité,…),… Eloignés des réalités du peuple, ces élus ou administratifs (fictifs ou pas), n’ont pas su répondre aux problèmes des réunionnais.



Il est temps d’avoir l’audace d’y croire en commençant à dire « NON » aux élus « Komandèr », aux prometteurs petits donneurs, ceux-là même attachés à protéger leurs intérêts et leurs avantages, souvent au détriment de la population. Je suis un candidat libre, je ne suis pas à la botte des élus au pouvoir dans les collectivités. Je suis un candidat qui n’est pas soumis aux grandes puissances politiques et financières de notre île.



Pendant ces 5 dernières années, le député sortant de la 7ème circonscription s’est beaucoup agité dans les médias, mais son inefficacité, son incapacité à agir au Parlement a conforté un bilan médiocre. En soutenant régulièrement la politique de François Hollande, il a apporté sa contribution au désastre social et économique de notre pays.



La 7ème circonscription mérite un vrai député, crédible. Or le député sortant a été banni de la majorité présidentielle La République en Marche. Devant ce déclin et une image de plus en plus ternie, nous invitons les partisans du député sortant à nous rejoindre.



Aujourd’hui, nous sommes le relais du peuple et la seule voie du changement dans la 7ème circonscription. « Avec vous », nous voulons bâtir et défendre ardemment La Réunion et les Réunionnais. La voie du changement passe par l’audace d’y croire. Nous vous apportons une nouvelle offre politique, en dehors des schémas habituels.



A tous les déçus de la politique, à ceux qui sont en colère, nous les comprenons. Mais ne rien faire, c’est abandonner. Nous refusons la fatalité, alors nous nous engageons « Avec vous » pour porter au plus haut la parole des Réunionnais et rompre avec le système des privilégiés.



Ça suffit toute cette liste d’élus ou d’administratifs cumulards qui se partagent les postes et avantages sur le dos des Réunionnais. La moralisation de la vie politique est une nécessité impérieuse.



« Avec vous », nous nous engageons à nous battre pour faire entendre la Voix du peuple réunionnais. Nous aurons l’audace nécessaire pour bousculer les codes et les mauvaises habitudes, et les clichés négatifs sur La Réunion. Dans ce combat pour le renouvellement de la classe politique, nous bénéficions du soutien de La Voix de la Réunion (LVR), parti réunionnais, présidé par Daniel Alamélou.



Pour mener à bien cette belle mission, je m’associe à ma remplaçante, connue par son engagement politique et associatif. Sa jeunesse et son militantisme sont des atouts considérables pour faire gagner La Réunion.



Anicha Lebeau agit au quotidien auprès des jeunes et des femmes de notre territoire. Je compte profondément sur elle pour mener ensemble de nouvelles conquêtes en faveur de la place de la femme dans notre société et une meilleure prise en compte des préoccupations de notre jeunesse.



Avec vous, nous nous engageons à soutenir et à proposer plus d’autorité, plus de solidarité, plus de liberté, plus de protection.

Plus d’autorité :

Remettre en place le service militaire.

Remettre l’uniforme à l’école.

Renforcer les effectifs dans la gendarmerie et la police.

Interdire le cumul des mandats pour les élus.

Plus de liberté :

Baisser les charges, supprimer le RSI, défiscaliser les heures supplémentaires des petites et moyennes entreprises.

Exonérer les frais de succession jusqu’à 500000 euros par enfant.

Modifier le parc national des hauts afin de libérer les acteurs économiques et touristiques.

Supprimer les arrêtés de 1999 et de 2006 interdisant la vente de la viande de requins.

Plus de protection :

Inciter à la production locale en protégeant les produits "Made in Réunion".

Permettre aux petits propriétaires de terrain agricole de construire une résidence principale pour leurs enfants.

Protéger les familles qui interviennent en légitime défense en réponse à une agression physique.

Améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux.

Développer les énergies renouvelables : équiper en photovoltaïque toutes les nouvelles constructions, défiscaliser les énergies renouvelables, réduire l’utilisation de charbon et de fuel dans les centrales.

Empêcher l'ouverture de la carrière de Bois-Blanc.

Plus de solidarité :

Revaloriser la retraite des agriculteurs et des artisans.

Mieux rembourser les soins dentaires et les lunettes.

Créer des structures d’accueil pour les femmes victimes de violence et leurs enfants.

Augmenter le nombre de places dans les écoles et les structures d’accueil pour les personnes handicapées.

Augmenter le nombre de places dans les écoles et les structures d'accueil pour les personnes handicapées.

Améliorer la qualité des soins dans les services hospitaliers. Favoriser le retour des fonctionnaires réunionnais de métropole à la Réunion.



