Joli succès pour la 1ère SEMA'Forme des vacances à Sainte-Thérèse

Cette première SEMA’Forme des vacances s’est déroulée dans la bonne humeur et sous un beau soleil mardi après-midi sur le parvis de la résidence du Parc Sainte-Thérèse à la Possession.



Une cinquantaine de marmailles et leurs parents ont pu s’essayer toute l’après midi à de multiples activités sportives au pied de leur immeuble.



Dédiée à l'origine aux locataires SEMADER, cette manifestation accueille aujourd’hui tous les enfants du quartier, ainsi que leurs parents. Une dizaine d'activités comme le hip hop, le tennis, l’escrime, le squash, la marche nordique ou la slackfline, étaient proposées pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Des ateliers pratiques de nutrition et de bien-être permettaient aussi à chacun de s’informer sur les bonnes habitudes pour une santé optimale.



Organisée par le bailleur avec les associations du quartier, et avec l’association RunOdyssea, qui accompagne ces événements en pied d’immeuble depuis 3 saisons, cette première édition des vacances a rencontré son public !