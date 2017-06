Joé Bédier félicite Jean-Hugues Ratenon

En son nom personnel et au nom de l’UDSA (Union Démocratique pour Saint-André) Joé Bédier adresse les félicitations les plus vives et les plus chaleureuses à Jean-Hugues Ratenon pour son élection à l’Assemblée nationale.



Cette victoire est la reconnaissance de l’action et de la constance du combat d’un homme pour le progrès et la justice sociale. Elle sanctionne aussi une politique de la droite, à la région comme à la CIREST, d’abandon de la micro région Est, en retard dans tous les domaines.



Cette sanction est notamment manifeste à Saint-André, dont le maire, Jean-paul Virapoullé, soutien actif du candidat battu, préside également la CIREST. Je souhaite à Jean-Hugues Ratenon pleine réussite dans l’exercice de son mandat national.