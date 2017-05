Job Dating : 80 contrats d’alternance en direction des personnes porteuses de handicap La Réunion Positive Ce mardi matin plus de 40 employeurs privés et publics ont rencontré plus de 200 candidats travailleurs handicapés pour 80 contrats en alternance à pourvoir dans divers secteurs d'activités.(hôtellerie, espaces verts, restauration, hygiène, …). Soutenue par la Région Réunion, l'évènement mettant l'accent sur l'insertion des personnes handicapées a permis la réalisation de 450 entretiens. Cette 3ème édition du Job Dating PreKap'R a été un succès

Le 23 mai à Saint-Denis, 200 candidats en situation de handicap et 40 employeurs privés et publics se sont donnés rendez-vous sur le Barachois pour un job-dating unique en son genre à La Réunion et en France !



A la clé, plus de 80 contrats en alternance. Dans le cadre du Prékap’R, un large partenariat permet cet évènement novateur unique à la Réunion et en métropole qui facilite la rencontre entre les personnes handicapées à la recherche d’un contrat d’apprentissage et les employeurs des fonctions publiques et du secteur privé.



Le Job Dating Prékap’R met en avant les travailleurs handicapés dans un contexte dynamique et leur permet d’exprimer de vive voix leurs envies et leurs ambitions en matière d’emploi, mais aussi de mettre en perspective leurs compétences. Ce 3ème rendez-vous permet aussi aux employeurs d’échanger autour des pratiques d’intégration des travailleurs handicapés existantes, pour élaborer ensemble des solutions originales et changer le regard sur le handicap au travail. Actuellement, 55 apprentis sont en poste chez des employeurs de tout le territoire, communes, hôpitaux, entreprises, et l’objectif de ce 3ème Job Dating est de faire encore mieux.









