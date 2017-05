Mail La grande Une Jets de cocktails molotov contre la Réserve marine: 3 mois avec sursis et du travail d'intérêt général

16H30 : Un prévenu, non présent au procès car hors département, est condamné à trois mois avec sursis. Les trois autres prévenus sont condamnés à 105 heures de travail d'intérêt général (à faire avant 18 mois) . Cette condamnation ne sera pas inscrite sur le casier judiciaire de ces quatre jeunes, le tribunal ayant estimé que ce sont des jeunes ambitieux et qui débutent leur insertion professionnelle.



14H50 : Le tribunal correctionnel de Saint-Denis vient de requérir de 4 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre des quatre jeunes auteurs de dégradations contre la Réserve marine.



Quatre jeunes Saint-Paulois comparaissent ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes mais aussi de dégradation légère d’un bien par inscription, signe ou dessin.



Les faits ont été commis dans la nuit du 23 février au 24 février 2017 à la Saline-les-Bains, contre les locaux et les véhicules de la Réserve marine. Des cocktails molotov avaient été lancés contre les véhicules du groupement d’intérêt public. Leur mise à feu n’a pas fonctionné totalement, ne brûlant que partiellement la carrosserie de deux véhicules de la RNMR, dont un destiné à la visite du sentier sous-marin particulièrement plébiscité par le public scolaire.



Le vendredi 24 février au petit matin, c’est un agent qui avait fait la découverte aux alentours de 6 heures. Cinq cocktails Molotov avaient été envoyés depuis la partie arrière de l’enceinte. Cette tentative de dégradation était intervenue dans un contexte lourd pour la communauté du surf à La Réunion.



Quelques jours plus tôt, le 21 février, Alexandre Naussac, était tué par un requin à l’embouchure de la Rivière-du-Mât à Saint-André. Le message "Assassins Krapo", du surnom du bodyboarder, avait également été tagué sur les murs de la Réserve marine.



Les prévenus ont été présentés par leurs avocats comme des jeunes travailleurs ambitieux et non "les délinquants que vous avez l'habitude de voir" a précisé Cynthia Lagourgue, avocate de Matthieu Coret. Il s'agirait plutôt d'un acte impulsif né de leur passion et leur souffrance: "C'était la mort de trop et la réserve est en partie responsable", affirmait Martin Coret, exprimant ensuite son regret.



L’un des protagonistes a été entendu dans une affaire d'agression d'un SDF, à qui on a tenté de mettre feu



La Réserve marine avait déjà été attaquée aux cocktails Molotov, à la suite du décès d'Elio Canestri en 2015. A la suite de ce nouvel incident, le préfet avait condamné "fermement ces actes qui ne peuvent trouver aucune excuse", à l’époque.



Les gendarmes de l’investigation criminelle avaient très rapidement mis la main sur les protagonistes. Dès le mercredi 8 mars, l’un d’entre eux avait été interpellé, ses empreintes ayant été trouvées sur les cocktails molotov. Lors de sa garde à vue, il livrera les noms des autres protagonistes aux enquêteurs. Ce mineur avait déjà eu affaire aux gendarmes dans une affaire d'agression d'un SDF, à qui on avait essayé de mettre feu, au mois d’août 2016 à Saint-Gilles. Au final, cinq jeunes hommes ont participé à cette "vengeance" contre la Réserve marine. Hormis le mineur, deux prévenus, sont tout juste majeurs (18 ans). Les plus âgés ont respectivement 20 ans et 21 ans.



Soe Hitchon sur place



La Réserve marine attaquée aux cocktails Molotov



