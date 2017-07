Jetcar OI: Une liaison directe entre Saint-Pierre et l'aéroport Roland-Garros

Dès le 25 juillet, le service Jetcar OI fonctionnera tous les jours de l'année, sur réservation via le site internet jetcaroi.fr. A bord, les voyageurs bénéficieront d'une connexion wifi gratuite et illimitée, de climatisation, d'écrans TFT, et de sièges inclinables.



Le tarif varie de 32 € à 40 € l'aller-retour (selon l'âge et le nombre de personnes), et la liaison est ouverte à tous les voyageurs pour les vols au départ ou à destination de l'aéroport Roland Garros. Les départs de Saint-Pierre se feront à 18h00 du point d'arrêt et les départs de Roland-Garros à 11h00. En cas de fermeture ou de basculement de la route du Littoral, le véhicule empruntera un itinéraire alternatif par la route des Plaines.