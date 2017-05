Jean-Paul Virapoullé : "Nous sommes condamnés à entendre la colère qui s’est manifestée"

Zinfos974 : Quels sont les enjeux de ces élections législatives ?





Jean-Paul Virapoullé : Moi, je vois qu’à La Réunion nous avons largement la possibilité, dans de nombreuses circonscriptions, de gagner ce match. Mais au-delà de La Réunion, il faut voir la majorité nationale : je vois la nécessité pour le pays d’avoir une majorité forte de Républicains et de centristes qui pratiquera forcément une politique d’ouverture. Je ne suis pas pour lutter bloc contre bloc pendant les 5 ans qui viennent. Nous sommes condamnés à entendre la colère qui s’est manifestée par le vote des extrêmes. Si on ne se met pas tous ensemble après les législatives pour faire les bons choix stratégiques, au niveau national et européen, nous connaîtrons soit l’aventure bolivarienne de Mélenchon ou l’aventure folle du Front National. Sur le FN, il suffisait de suivre le débat de Mme Le Pen pour se rendre compte qu’elle ne peut même pas être maire à Mafate. Je dis ceci aux Réunionnais : les bulletins Les Républicains-UDI sont les bulletins de l’avenir, de La Réunion et de la France réconciliée.





Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement ? Emmanuel Macron n’a pas menti sur l’ouverture promise vers d’autres partis pour composer son gouvernement…





Il a fait une mini-ouverture. Il a tiré un trait sur le Parti socialiste compte tenu de l’échec de François Hollande, d’ailleurs l’OPA sur le PS est complètement réussie…En ce qui concerne Les Républicains, il n’a pas réussi : il n’a que les battus du premier tour de la primaire de la droite et du centre, à savoir Gérald Darmanin, directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, et Bruno Le Maire, arrivé dernier lors de ces primaires. On peut dire que la pêche fût maigre. Notre famille politique de l’UDI et des Républicains a su résister aux appâts qui lui étaient tendus. Nous entrons maintenant dans la deuxième mi-temps du match. Première mi-temps, nous avons un président de la République, Emmanuel Macron, qui incarne la France. La deuxième mi-temps, elle, a pour but de donner à la France une majorité. Nous, nous souhaitons que cette majorité soit Les Républicains-UDI. Bien que nous ayons des points d’accord avec le gouvernement nouvellement nommé, nous avons aussi des points de désaccord.





Lesquels ?





Un exemple, quand le premier ministre dit qu’il faut moderniser le pays, reconstruire la zone euro et mieux protéger les Français ont dit oui. Mais quand i dit a nou tire l’argent dans la poche des retraités, en augmentant la contribution sociale généralisée (CSG, ndlr), alors que ces pauvres retraités là i rale le diable par la queue, nou dit non. Quand Emmanuel Macron dit qu’il veut supprimer la taxe d’habitation mais pour une partie de la population seulement, tandis que l’autre continue à payer, en tant que maires nou dit a li non, parce qu’il va nous rendre en monnaie de singe ce qu’il a pris dans la caisse des communes, déjà en difficultés. Ou bien ou supprime la taxe d’habitation pour tout le monde ou bien ou fait pas parce que de toute façon si ou supprime la taxe d’habitation, li fé croire a ou que li mette l’argent dans out poche droite mais li retire dans la poche gauche. C’est pour cela que je dis aux Réunionnais de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier : le président est élu, c’est acté, mais il faut mettre à l’Assemblée nationale une majorité LR-UDI pour peser dans la balance et faire triompher nos idées qui sont toutes tournées vers la modernité.



Nou la pa peur de l’avenir, nou koné que nou néna ici une population jeune que lé kapab. Nous devons ouvrir à notre élite réunionnaise qui revient au pays les grands chantiers de la modernité dans les domaines du tourisme, de l’agro-alimentaire, de l’exploitation des ressources naturelles ou encore du développement de la coopération. Je dis aux Réunionnais de ne pas avoir peur et de choisir une majorité LR-UDI, qui remettra la France sur les rails et la prochaine fois nora pu de vote extrême comme la eu la dernière fois.