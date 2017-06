Jean-Paul Dubreuil (French Blue): "Le low-cost ne veut pas dire qualité médiocre"

Jean-Paul Dubreuil, président du conseil de surveillance du groupe Dubreuil (Air Caraïbes, French Blue), est revenu ce samedi matin, dans le hall de l'aérogare Roland Garros, sur les objectifs de la compagnie low-cost French Blue sur la desserte Paris - La Réunion.



"Nous l’avons annoncé en venant ici en octobre. On passe du rêve à la réalité. On arrive avec le premier avion avec plein de passagers, qui repart sur Paris plein de passagers (l'A350 devait redécoller à 8H30 de Gillot, ndlr). On est aujourd’hui à plus de 70.000 réservations sur la période d’été, donc je dirai que les Réunionnais et les visiteurs de la Réunion ont répondu à notre sollicitation. Notre objectif c’est d’apporter une dynamique sur le marché réunionnais qui était un petit peu somnolent. Nous allons, par le prix et par l’offre qualitative que nous apportons, dynamiser le marché. et donc je pense que vous pouvez vous attendre à une croissance sur le marché de La Réunion - Paris" , annonce-t-il à Guillaume Branlat, président du directoire de l'aéroport Roland Garros.



"Notre objectif est d’atteindre 20% de part de marché sur cette liaison. French Blue est novateur en apportant une gamme de prix inconnue jusqu’à présent sur Paris - Réunion, mais aussi une qualité de service. Le low-cost ne veut pas dire une qualité médiocre de service. Nous l’avons prouvé sur cet avion neuf, qui est équipé de sièges de grande qualité, mais aussi de vidéos top niveau et puis en même temps un service à bord exemplaire.



Un service à bord qui est assuré en grande partie par des personnels réunionnais puisqu’en venant à La Réunion, nous avons décidé de participer à une démarche pour l’emploi pour La Réunion. Nous allons recruter sur l’année 2017 plus de 50 personnels navigants-commerciaux à La Réunion. Nous avons aussi entraîné dans notre sillage l'entreprise Samsic qui s’est installée ici et qui va créer des emplois. Je pense que notre démarche est très positive pour la région de La Réunion et pour nous aussi je l’espère."