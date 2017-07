Jean-Marie Cuoq remporte le Tour Auto 2017

Il aura mené de bout en bout. Jean-Marie Cuoq (8’30'10) remporte le 48e Tour Auto de La Réunion. Le pilote de la Citroën C4 WRC était accompagné de son copilote Christophe Tonru.



« C’est un excellent week end, la victoire en plus. Le séjour a été fabuleux. Ca donne encore envie de revenir. Un grand merci à Samuel Bellon qui a cravaché pour qu'on soit là. Sans eux ce n'est pas pareil. Je suis content d'inscrire mon nom au palmarès. Christophe a fait un travail fabuleux on a pris vraiment beaucoup de plaisir », a-t-il déclaré.



Arrivé second, Damien Dorseuil (8’48’1) n’a pas démérité au vu de la supériorité de l’invité de prestige, Cuoq. « C’est un peu comme une victoire pour nous, Jean-Marie été au-dessus du lot. On a roulé vite pour tenir l'écart avec Olivier et Thierry. On finit même la dernière spéciale sans liaison radio », révèle le pilote réunionnais.



Olivier Payet (8’33’4) clôt le podium : « c’était une belle bagarre, on a donné ce qu'il fallait, on a beaucoup dégoupillé sur la fin ».