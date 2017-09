Mail La grande Une Jean-Luc Mélenchon rend hommage à Paul Vergès Le leader de la France Insoumise s'est rendu sur la tombe de Paul Vergès, en compagnie des députés Insoumis Jean-Hugues Ratenon, Danièle Obono et Mathilde Panot. Ils étaient accueillis par Pierre Vergès.

Après sa visite à la mairie du Port, et à son soutien Olivier Hoarau, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au cimetière paysager du Port, devant la stèle de Paul Vergès, y déposant une gerbe avec les députés.



Cet instant de recueil était grandement désiré par Jean-Hugues Ratenon, qui a le premier pris la parole, avec émotion. Il a rendu un hommage appuyé à Paul Vergès, "l'homme visionnaire", à sa lucidité sur l'importance de protéger la planète, ainsi qu'à "l'homme de combat". Le député réunionnais a rappelé que Paul Vergès lui a apporté son soutien pour les élections législatives, "sans condition", précise-t-il.



Jean-Luc Mélenchon s'est ensuite exprimé quant au "combattant insoumis", et au précurseur de "l'écologie solidaire", allant jusqu'à dire que Paul Vergès fut en quelque sorte l'un des inspirateurs du programme "L'avenir en commun" de la France Insoumise, de par sa vision humaniste et écologiste. Dans son allocution à la mairie du Port, il avait déjà rendu hommage au plan d'autonomie énergétique de Paul Vergès pour la Réunion.



Un hommage appuyé, dont se réjouit Pierre Vergès : "C'est pour moi un immense plaisir que de partager cet instant, car c'est une graine de plus qu'on sème pour que les gens prennent conscience de combien il est important de savoir d'où l'on vient." Faisant écho au livre récemment publié par Olivier Fontaine, qui remet en cause la vision d'un État français colonialiste qui était celle de Paul Vergès, et qui fut le grand combat de l'homme politique réunionnais et celui du PCR.



Jean-Luc Mélenchon poursuit son tour de l'île demain samedi, il ira au contact des Réunionnais sur le marché de Sainte-Marie le matin, puis rencontrera des syndicats, avant de donner un meeting à Saint-André en fin d'après-midi.





Bérénice Alaterre



