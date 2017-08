Jean-Luc Mélenchon à La Réunion les 15, 16 et 17 septembre

Jean-Luc Mélenchon sera à La Réunion durant trois jours, accompagné d'une délégation France Insoumise composée de deux personnes, en plus du député de la Réunion Jean-Hugues Ratenon. Au programme, un tour complet de l'île. Les députés se rendront au plus près des réalités socio-économiques de la Réunion, par binômes.



Il est à noter que les dates de cette visite correspondent à celles de la traditionnelle fête de l'Huma, à laquelle Jean-Luc Mélenchon ne se rendra pas, pour la première fois depuis 12 ans. Interrogé par l'Obs, un proche de l'équipe explique : "Le déplacement avait été décidé avant les vacances, et comme la session parlementaire reprend le 25 septembre, il n'y avait pas beaucoup de dates possibles. De toute façon, Jean-Luc n'était invité à aucun débat, alors..."