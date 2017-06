Jean-Luc Julie choisit Daniel Gonthier

Suite au 1er tour des élections législatives, je tiens à remercier chaleureusement les 1 626 électrices et électeurs de l'Est qui m'ont accordé leur confiance.



Mon engagement politique reste total auprès des habitants de la 5ème circonscription.



Les clivages politiques, je les ai combattus quand ils n'étaient pas à la hauteur des réponses attendues par la population de l'Est encore trop souvent délaissée, voire abandonnée.



Aujourd'hui, je fais pleinement confiance à Didier ROBERT et à la plateforme de la droite et du centre et j'ai décidé de poursuivre ma collaboration avec le Président de Région.



Je partage sa vision du développement de la Réunion et sa volonté de rééquilibrer le territoire, notamment la région Est. Aussi j'appelle à voter pour le candidat de la plateforme, Daniel GONTHIER, capable de porter haut et fort à Paris les couleurs de l'Est et le projet de développement de La Réunion.



Jean-Luc JULIE