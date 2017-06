Jean-Jacques Vlody soutient Jacquet Hoarau "qui travaillera avec la majorité présidentielle"

Après les résultats du 1er tour des législatives, je remercie les électeurs qui m’ont fait confiance et les militants qui se sont engagés à mes côtes dans les moments difficiles que traverse la gauche.



J’invite l’ensemble des électeurs de la 3ème circonscription à se mobiliser massivement ce dimanche 18 juin pour le second tour des législatives.



Pour cette élection, nous devons porter notre réflexion sur l’intérêt de la Réunion et du Sud, au-delà de notre sensibilité, et de nos convictions. Nous devons nous concentrer sur les réponses urgentes attendues par les réunionnais pour améliorer leur quotidien.



Au regard des projets présentés par les candidats qui restent en lice, nous devons faire le choix du réalisme et du pragmatisme. Le projet porté par la candidate de la plateforme d’Union de la droite, est un projet de régression social, un programme irréaliste, démagogue et dangereux pour la Réunion. La candidate des républicains soutient la politique et les idées de François Fillon et Baroin, auxquels je suis fondamentalement opposé.



Avec l’élection d’Emmanuel Macron, et les perceptives d’une très large majorité à l’Assemblée Nationale, nous sommes entrés dans une nouvelle ère politique en pleine construction.



De part mon expérience de parlementaire, je sais que le rôle d’un député auprès du gouvernement est déterminant pour la reconnaissance des réalités réunionnaises. Les députés qui s’inscriront dans une opposition seront inutiles aux réunionnais. Il est donc impératif de faire le choix d’un député qui saura travailler avec la majorité d’Emmanuel Macron. Je salue le positionnement de Jacquet Hoareau en faveur de la majorité présidentielle.