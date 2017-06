Jean Jacques Vlody au CIEP !

Trop fort la capacité de mobilisation des réseaux politiques, sociaux et sûrement autres... Pour aboutir à cette nomination. Mais... Monsieur Vlody a-t- il déjà enseigné le français en français au primaire et plus particulièrement en CP/ CE1 dans une situation de diglossie?



Connaît-il seulement les méthodes d'apprentissage de la lecture /écriture et toutes les polémiques qu'elles posent depuis des lustres?



Monsieur Vlody a-t-il fait la moindre proposition pour aider les plus de 120 000 "illettrés" de la Réunion ?



Quand et où l'avons nous vu, lu, entendu défendre la francophonie et l'enseignement FLE (Français Langues Étrangères)?



Fait- il seulement la différence entre alphabétisation et littératie?



Après la mort de l'AREP, de l'ARCA, allons nous assister à celle du CIEP par incompétence avérée en la matière et en volonté durablement affichée de défendre notre francophonie .



Ne pardonnons pas à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font car c'est de nos avenirs qu'il s'agit. Ne laissons pas faire dans notre dos!

Réagissons partout où nous le pouvons pour crier non, non et non! Merci à toutes et tous!



Isabelle Couderc