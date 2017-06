Mail Courrier des lecteurs Jean-Jacques Morel avocat de la préférence régionale

e ne vote pas dans la 1er circonscription, je n’ai pas d’intérêt non plus, mon combat pour la préférence régionale fait que je suis souvent à saint Denis sur le terrain ou notre réseau est bien implanté.



À tous ceux que je rencontre régulièrement, la jeunesse au chômage, les parents, les associations qui partagent notre lutte, nos idées, laissez-moi vous dire, que Jean Jacques Morel et moi-même nous réfléchissons depuis un bon moment déjà, sur un projet de loi concernant cette cause « la préférence régionale », comme beaucoup de Réunionnais, lui aussi, il a entendu le cri, le désespoir, la colère de ces profs obligés d’aller en métropole, il a aussi entendu ces policiers qui souhaitent le retour au pays… il a compris, qu’il y a là une injustice, le moment est venu d’agir, Jean Jacques Morel sera notre avocat, le porte-parole des Réunionnais blessés par cette discrimination qui consiste à favorise l’embauche des gens venus de Métropole au détriment de nos enfants.



Mes amis vous connaissez mon franc-parler, s’il y a un homme à droite qui plaidera notre cause à l’assemblée se sera bien Jean Jacques Morel, avec l’expérience de son métier, il ne flanchera pas au perchoir, il a en mains tous les éléments nécessaires pour plaider le retour des fonctionnaires ultra-marin qui sont dans l’enseignement, la santé, la sécurité, les finances, la police…



Mes amis, le temps est venu pour nous tous défenseurs de la préférence régionale de nous mobiliser autour de la candidature de notre avocat, il a besoin de notre soutien et nous avons besoin de lui.



Chaque voix va compter, cette élection est trop importante, n’oubliez pas ceux qui avait tous les pouvoirs hier, il l’on pas fait, demain ils ne le feront pas non plus.



C’est à l’Assemblée nationale que ce problème sera résolu.



*Je tiens à signaler aux mauvaises langues qui vont me donner une étiquette, je suis un homme libre et j’aime cette liberté de pensé, Nout z’ancêtre la brise la chaine que nou lavé autour nout cou et nout pied, nou , nou la brise la chaine que ban colonialiste la fé rent dan nout coco.



Georges POTOLA collectif bac+974 Lu 112 fois



