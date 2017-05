Mail A la Une ... Jean-Jacques Morel : "Tourner la page Bareigts-Annette" dans la 1ère circonscription

Le conseiller municipal d’opposition (LR) et vice-président du conseil départemental, Jean-Jacques Morel, a dévoilé ce mercredi 1er juin 2017 son programme pour les prochaines élections législatives. Un programme axé autour de quatre grands thèmes : l’écologie, la vie quotidienne dans le chef-lieu, l’emploi ou encore la moralisation de la vie politique. L’avocat dionysien en a profité pour officialiser sa suppléante dans la 1ère circonscription, qui n’est autre que la championne réunionnaise de karaté, Lucie Ignace.



À l’occasion de ces législatives, Jean-Jacques Morel appelle tous les Dionysiens "à tourner la page Bareigts-Annette mais aussi celle du Parti socialiste", afin dit-il de "donner une nouvelle ambition pour La Réunion".



Une ambition qui passera tout d’abord pour le candidat de la plateforme d’union de la droite et du centre par une meilleure prise en charge des jeunes. Jean-Jacques Morel souhaite que tout jeune bénéficie du Contrat Jeunesse proposé par François Baroin et qui comporte notamment un contrat d’apprentissage à coût zéro pour les TPE/PME, le financement de la caution de la première installation et le permis de conduire payé. Autre mesure à destination des jeunes : une immersion en entreprise dès la première inscription à Pôle emploi et plus de places disponibles au RSMA.



Une meilleure prise des charges des jeunes qui sera possible selon Jean-Jacques Morel à condition d’aider dans le même temps les entreprises, en baissant notamment le niveau des charges chez les indépendants. Le but : ne plus freiner les patrons à embaucher ou à prendre des jeunes en apprentissage. "Compte tenu de l’accablement fiscal auquel les entreprises réunionnaises ont été soumises ces dernières années, tous les indépendants, qu’ils soient planteurs, commerçants ou libéraux, n’en peuvent plus aujourd’hui. Pour preuve, il y a plus de 1,2 milliard d’euros de retards de cotisations. Voilà le résultat de cinq années de socialisme", déplore le candidat.



Et ce n’est pas avec la loi sur l’Égalité réelle portée par son adversaire et candidate dans la 1ère circonscription, l’ancienne ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts, que les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprise vont s’améliorer poursuit Jean-Jacques Morel. "La loi Égalité réelle d’Ericka Bareigts est vide : on trace juste des perspectives pour 20 ans mais pendant ce temps qu’est-ce qui change pour l’artisan qui doit vendre sa maison pour payer ses traites…Moi je m’inscris dans le programme de la Région Réunion : il faut baisser les charges des entreprises ultramarines à 15% sur 10 ans et cela passe par des mesures législatives", ajoute-t-il.



Faire prévaloir "la préférence réunionnaise"



Concernant l’emploi public, Jean-Jacques Morel fera prévaloir "la préférence réunionnaise". "L’heure des responsabilités pour les Réunionnais a sonné. Nous devons bousculer les mauvaises habitudes prises par l’État", martèle-t-il.



Autre mesure chère au vice-président du conseil départemental : le mieux-vivre au quotidien à Saint-Denis, "dans le respect de l’environnement", en réglant une fois pour toute un des gros points noirs du chef-lieu : la circulation. Jean-Jacques Morel s’est engagé, en cas d’élection et avec l’aide de la Région, à réaliser un monorail entre le CHU de Bellepierre et l’aéroport Roland-Garros. Dans le domaine des énergies, il souhaite également que les équipements collectifs comme les immeubles utilisent de plus en plus l’énergie solaire.



Sur la moralisation de la vie publique, Jean-Jacques Morel a assuré qu’il votera le projet de loi visant à interdire les "emplois familiaux". "Je souhaite qu’on interdise à un politique d’embaucher ses enfants. C’est une mesure salutaire pour retisser un lien de confiance entre les politiques et les citoyens", termine-t-il.



Lucie Ignace et son engagement politique



Au cours de cette conférence de presse, la suppléante de Jean-Jacques Morel, Lucie Ignace, a donné les raisons de son engagement auprès de ce dernier. La karatéka n’est pas novice en politique puisqu’elle s’était déjà engagée lors des dernières régionales sur la liste de Didier Robert. "J’ai décidé de suivre Jean-Jacques tout d’abord pour porter la voix de la jeunesse. Deux mesures que nous portons me tiennent particulièrement à coeur : le contrat apprentissage à taux zéro et le contrat jeunesse", lance-t-elle.



"De plus, Jean Jacques s’est engagé à reverser 50% de sa réserve parlementaire aux associations sportives. Nous demanderons également à l’État d’avoir un vrai engagement sur la continuité territoriale. Nous souhaitons améliorer le système existant, et permettre aux Réunionnais mais aussi aux sportifs de haut-niveau, d’atteindre leurs objectifs", conclut Lucie Ignace.

samuel.irlepenne@zinfos974.com Lu 1068 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Opération coup de poing des planteurs dans le sud Jets de cocktails molotov contre la Réserve marine: 3 mois avec sursis et du travail d'intérêt général