Jean-Jacques Morel : "Saint-Denis appartient aux Dionysiens !"

Entre 200 et 300 personnes étaient réunies hier sur le parking du lycée Horizon à Saint-Denis pour un des derniers meetings de Jean-Jacques Morel, candidat dans la 1ère circonscription. À ses côtés, la quasi-totalité de l’opposition municipale du chef-lieu, le président de Région Didier Robert mais également sa suppléante Lucie Ignace. L’avocat dionysien n’a pas manqué d’égratigner la mairie, coupable selon lui "d’agressivité" à son encontre.



Pour rappel, Jean-Jacques Morel devait organiser ce meeting non loin du Score Express du Moufia. Un meeting qui a dû être décalé vers le parking du lycée Horizon à la dernière minute. "Mes contacts à la mairie m’ont signalé que la mairie me retirait mon autorisation de meeting. Peut-être que Gilbert Annette et Ericka Bareigts croient que Saint-Denis leur appartient mais Saint-Denis appartient aux Dionysiens !", lance le candidat de l’union de la droite dans la circonscription, pour qui "ce genre de méthode appartient au passé".



Après cette pique adressée à l’équipe municipale, Jean-Jacques Morel n’a pas manqué de s’en prendre à Ericka Bareigts. "Après 5 ans de quinquennat Hollande, les impôts ont été augmentés et les petites retraites diminuées. Mon adversaire essaye de rouler les Réunionnais en disant que le chômage a baissé, mais tout le monde voit bien que c’est faux. Les socialistes ont été les rois du mensonge !", scande Jean-Jacques Morel. Ce dernier reproche également à sa principale adversaire de n’avoir "rien fait" pour les électeurs de la circonscription et les Réunionnais.



Un avis partagé par le président de Région, Didier Robert. "Pendant 5 ans, nous avons eu à La Réunion 7 députés béni oui-oui qui ont suivi François Hollande. Un député doit porter la voix des Réunionnais à Paris. Ces députés n'ont pas fait leur travail : fout'dehors !", a déclaré le leader de la plateforme de la droite dans l’île.



Il ajoute : "Ça fait 3 mandats que vous avez les mêmes équipes à St Denis. Malheureusement, quand on regarde de plus près, Saint-Denis est l’une des communes les plus en retard de l’île (…) Les Dionysiens se sont réveillés, nous sommes capables de faire la différence sur cette circonscription (…) En remportant cette circonscription, nous aurons un pied dans la mairie !".