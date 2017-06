Jean-Jacques Morel: "Avec plus de 50 000 abstentionnistes, rien n'est joué"

"Dimanche dernier, vous m'avez qualifié pour le second tour. C'est déjà un honneur et je remercie tous les électeurs, toutes les électrices, qui ont pris du temps en ce temps de communion, pour se déplacer et m'apporter leur soutien. Avec plus de 50 000 abstentionnistes, rien n'est joué. De nombreux électeurs de droite et du centre, agacés par la présence de si nombreux candidats ne se sont pas déplacés. Il en va tout autrement dimanche prochain. Le choix est désormais clair.

Soit, vous votez pour la continuité du mandat de Hollande à travers mon adversaire socialiste, qui en 5 ans, n'a pas amené d'améliorations concrètes immédiates et importantes dans la vie des familles réunionnaises. Pire. Sur le front économique, le chômage a explosé avec 25 000 demandeurs d'emplois supplémentaires.



Soit, hommes et femmes de bonnes volontés, y compris hommes et femmes de gauche, qui ne se reconnaissent pas dans l'équipe aux affaires à la mairie de Saint-Denis, vous décidez de tourner la page et d'en écrire une nouvelle.



C'est cet espoir, que je veux incarner pour porter le destin de La Réunion.

Dimanche, tout peut arriver".

Jean-Jacques Morel