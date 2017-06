Jean-Hugues Ratenon, le militant associatif devenu député

C’est une grande première pour Jean-Hugues Ratenon. Le président de Résistans’Égalité 974, pourtant arrivé en seconde position au 1er tour de ces élections législatives, a battu à la surprise générale le favori dans la 5e circonscription, son éternel rival Daniel Gonthier.



Connu pour son engagement associatif, notamment à travers l’Alliance des Réunionnais contre la pauvreté (ARCP), Jean-Hugues Ratenon obtient pour la première fois un mandat politique.



Né à Saint-Benoît en 1968 au sein d’une fratrie de 7 frères et soeurs, ce militant anti-précarité commence son combat en créant le mouvement des chômeurs pannonais (MCP) en 1998. En 2004, le MCP devient Agir Pou Nout Tout, qui agit sur plusieurs fronts afin de mener à bien ses objectifs d’accès aux droits fondamentaux pour tous.



En 2009, il est impliqué avec d’autres représentants associatifs et syndicaux au sein du collectif des organisations syndicales, politiques et associatives de la Réunion (Cospar), à l’origine du mouvement social contre la vie chère.



S’il reste toujours engagé dans la vie associative, l’appel de la politique se fait de plus en plus insistant.



En 2010, il adhère au Parti communiste réunionnais car " la situation sociale de La Réunion en 2010 nécessite une nouvelle politique publique qui doit impérativement rompre avec le modèle actuel ". Il quitte le PCR deux ans plus tard, lorsqu’il se présentera une première fois dans la 5e circonscription aux législatives face à Eric Fruteau, candidat officiel du parti.



En 2014, il croisera le fer avec Daniel Gonthier lors des municipales à Bras-Panon mais sera battu par ce dernier.



L’année suivante, il se lance tout d’abord dans la bataille des cantonales face à Daniel Gonthier, mais échouera une nouvelle fois face à l’édile panonnais.



En décembre de la même année, c’est sous l’étiquette Rezistans/ARCP qu’il tentera l’aventure des régionales mais il ne sera pas qualifié pour le second tour.



Pour ces législatives 2017, Jean-Hugues Ratenon avait reçu le soutien direct du PLR d’Huguette Bello et indirect du PCR, sans oublier ceux de La Réunion insoumise et du PS au second tour. Des soutiens qui lui ont permis de battre pour la première fois son rival de toujours, Daniel Gonthier…