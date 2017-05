Mail Communiqué Jean-Hugues Ratenon : "Soutien aux planteurs"





L'actualité de ces derniers jours montre encore une fois que si rien n'est fait, nous courrons au devant d'une catastrophe dont nous ne mesurons pas encore les effets négatifs.



La fin des quotas sucriers et l'arrêt des subventions liés aux prix de la tonne porteraient un coup fatal à la filière canne/sucre. Plus que jamais nous devons nous saisir de cette situation et participer à la lutte pour sauvegarder la filière qui fait partie de l'histoire de La Réunion.



Nous demandons l'arbitrage de l'État sur la répartition des 28 millions d'aide accordée. Il est inadmissible que les usiniers s'approprient la totalité de cette aide au détriment de nos planteurs.



Rézistan's Egalité 974 souhaite la tenue des assises avec l'ensemble des acteurs de la filière sous l'égide de l'État afin :



• De préserver les quotas et les prix.

• De faire la transparence totale sur ce que rapporte la filière canne/sucre et les produits dérivés aux usiniers.

• Réfléchir à l'avenir de la filière.



Nous sommes solidaires du combat que mènent les syndicats agricoles car derrière chaque euro produit résonne le coup de pioche d'un planteur réunionnais.



Saint Denis le 29 mai 2017

Pour Rézistan's Egalité 974

