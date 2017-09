Jean François Nativel sera finalement convoqué pour la manifestation de dimanche

Les forces de l'ordre s'étaient montrées discrètes dimanche dernier le long de l'esplanade des Roches noires. Malgré l'entrée dans l'eau de centaines de pratiquants de sport de glisse, elles n'étaient pas intervenues pour verbaliser l'infraction à l'arrêté préfectoral de juillet 2013 interdisant la pratique des sports de glisse dans la bande des 300 mètres sauf dans le lagon et les zones aménagées hors lagon.



L'association Océan Prévention Réunion annonce sur les réseaux sociaux que son secrétaire, Jean François Nativel, est convoqué ce jeudi en gendarmerie. Une convocation sans doute pour lui signifier un rappel à la loi étant donné que la mise à l'eau des participants avait été accompagnée d'un dispositif de surveillance sous l'eau et sur le plan d'eau, et dans des conditions optimales de visibilité dans l'eau.



Dimanche 10 septembre, plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel pour la manifestation Nou't tout dans la mer" organisée en guise de pied de nez à l'Etat, dont l'implication pour la sortie de crise est sérieusement mise en doute par les pratiquants de sports de glisse.