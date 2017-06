Jean-Claude Otto-Bruc se rebiffe contre une "Goyave de France"

Une nouvelle succession qui se passe mal au Front national. Après le père et la fille Le Pen au niveau national, cette fois-ci, c'est le FN de La Réunion qui se déchire après le départ annoncé de son secrétaire départemental.



Depuis mardi et la réunion du bureau politique du FN à Paris, le N°1 du parti à La Réunion a été évincé de sa fonction de secrétaire départemental. Ce dernier dénonce désormais des procédures anti-démocratiques au sein de sa propre famille politique. Pour Jean-Claude Otto-Bruc, la nomination d'Elodie Charron, candidate aux législatives dans la 6ème circonscription, est "unilatérale, précipitée et n'a fait l'objet d'aucune concertation, ni des membres du bureau, ni des adhérents et militants".



Il va plus loin en qualifiant Elodie Charron de "Goyave de France" qui ne vit que depuis peu à la Réunion, et "parfaitement inculte politiquement". Sa nomination "a déclenché un véritable tsunami parmi les fidèles de notre mouvement", déclare-t-il.