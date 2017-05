Jean-Alain Cadet "immédiatement suspendu" d'EELVR

Jean Alain Cadet est élu régional depuis décembre 2015 grâce à l’accord conclu entre Huguette Bello et EELVR. Le Conseil Fédéral national d’Europe Ecologie lui a confié le 11 décembre 2016 la mission de conquérir la 3ème circonscription de La Réunion lors des législatives de juin 2017. Jean Alain Cadet vient de faire savoir qu’il abandonnait cet objectif et se ralliait finalement à la candidature d’une responsable de la droite locale, Mme Nathalie Bassire, dont il deviendrait le suppléant.Nous condamnons fermement cette initiative particulièrement nuisible en ces temps de confusion politique. Elle a, hélas, comme conséquence l’absence de candidat écologiste sur cette circonscription. Jean Alain Cadet est immédiatement suspendu et ne pourra en aucune façon se prévaloir de son appartenance à Europe Ecologie tant que nos instances exécutives n’auront pas tranché sur les suites à donner à ce ralliement.