Jean-Alain Cadet : "Rétablissons quelques vérités afin de ne pas tromper les électeurs"

Mail Communiqué Jean-Alain Cadet : "Rétablissons quelques vérités afin de ne pas tromper les électeurs"





Je pense qu’il est important après le coup de force de Monsieur Macron d’avoir mis à mal les partis politiques traditionnels d’examiner la situation politique nouvelle dans le pays. Il est permis, puisque les électeurs l’ont voulu et l’ont bien fait comprendre aux politiques de regarder les projets à mettre en place avant de penser à leur propre carrière.



Nathalie Bassire et moi, nous discutons du projet que nous présentons à la population depuis longtemps et aujourd’hui ce qui est important, c’est ce projet pour le développement du sud.



Pour ma part, j’ai apporté au programme les idées que je porte depuis longtemps en tant qu’écologiste. Je veux parler de la transition écologique avec l’objectif de placer La Réunion première région de France dans ce domaine, le développement de l’agriculture bio en consommant local et en favorisant les circuits courts, faciliter les transports en commun et doux sur le territoire de La Réunion.



En matière de lutte contre la vie chère, j’ai prouvé par la création de la coop-solidaire qu’il est possible de réussir de grandes choses avec la volonté puisque près de 3 000 familles réunionnaises fréquentes la coop (soit près de 12 000 personnes) et voit leur pouvoir d’achat amélioré chaque jour, puisque depuis 2013, année de création de la coop-solidaire les prix de nos produits n’ont pas augmenté (riz toujours à moins d’1€, des grains à 0,60 cts, pâtes à 1,50€ le kilo, jus, huile, café, légumes, viandes etc...) les produits de la coop sont à « juste prix » pour les familles. La coop a également réalisé deux opérations de billets d’avion en décembre 2014 et 2015 où les familles payaient 499€ de leur poche leur billet d’avion (aide de la continuité déduite).



Dans le développement de Pierrefonds, depuis toujours les dirigeants du sud appellent à l’ouverture du ciel Réunionnais et c’est ainsi que la coop attend l’autorisation administrative de la DGAC pour permettre à la compagnie Air Seychelles de proposer des vols en direction de Paris via Mahé au départ de Pierrefonds et également permettre à 100 000 touristes à fort pouvoir d’achat de venir à La Réunion et d’atterrir à Pierrefonds. Ce projet est prêt et attend juste que Paris donne l’autorisation.



Je tiens à signaler à la population que nous n’avons pas attendu pour travailler sur ces projets, je tiens également à informer les citoyens de la 3eme circonscription et la population en général que depuis janvier dernier, j’ai sollicité tous les députés de La Réunion pour leur demander un coup de main sur ce dossier pour peut-être qu’ils agissent auprès de la DGAC pour débloquer le dossier, j’ai informé le maire du Tampon, j’ai informé l’ancienne ministre de l’outremer de la situation et personne n’a répondu à mon appel, personne n’a rien fait. Ah si, j’ai eu trois rendez- vous avec la région Réunion qui a donné son accord pour que les voyageurs Coop/Air Seychelles puissent bénéficier des bons de continuité territoriale. Tout est vérifiable, il suffit d’appeler la DGAC et la Région.



La vérité, cher(e)s électrices et électeurs de gauche, de droite, du centre et aux abstentionnistes, c’est que les tractations qui se font actuellement par certains dans votre dos ne signifient pas que ces élus ont travaillé pour l’intérêt général et il n’y a aucune raison qu’ils le fassent demain à l’Assemblée nationale. Je vous demande de voter en votre âme et conscience et en toute liberté le dimanche 18 juin. Je soutiens la candidature de Nathalie BASSIRE parce que c’est une femme courageuse, une élue de proximité et une femme Réunionnaise qui défendra son île et notre projet avec la plus grande fermeté et honnêteté ce qui a semblé manqué à beaucoup ces dernières années.



Jean Alain CADET

Conseiller régional

Le premier tour des élections législatives sur la 3ème circonscription semble rendre fous certains responsables politiques Réunionnais. En effet, le premier tour étant terminé, chacun tente de rallier à sa cause les adversaires malheureux et une certaine logique voudrait que les perdants fassent un appel pour leur famille politique ou restent neutres en laissant leurs électeurs libres de leurs choix au second tour. Mais nous découvrons ici plus qu'ailleurs que les ennemis d'hier sont devenus les meilleurs amis du monde en une nuit, et qu'après des années de combats politiques tout est effacé sur l'autel de quoi ?



