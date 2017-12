"Je ne suis qu'un homme", le nouveau clip de Di Panda

Di Panda vient de publier son nouveau clip "Je ne suis qu'un homme", réalisé par Alexandre Chazal et composé par David Hamet. Un titre extrait de son album BiPolaire, mêlant musique urbaine et traditionnelle de La Réunion.



"Le vent la lumière sa mèm mon boussole", chante-t-il devant la cathédrale de Saint-Denis, dans cette vidéo mettant en scène la vie complexe de plusieurs personnages, un couple se disputant et une famille en détresse financière.



"Viv en soley malgrè la pli, mwen pa moins, mwen pa pliss, mwen lé konm zot, zot lé konm mwen . Lèv gran matin donn soley lo do pou viv", clame l'artiste.



Son clip à découvrir ci-dessous :