Jacquet Hoarau, le candidat à la députation qui défend les Hélicos !

Dans son programme et sa profession de foi (rubrique « développement économique »), le candidat-marionnette de TAK, Jacquet Hoarau, indique qu'il souhaite assurer une meilleure desserte des sites touristiques par HELICOPTERE.



Des écologistes avaient pointé cette absurdité environnementale car le ballet incessant d'hélicoptères dans le ciel de la Plaine des Cafres est nocif pour la tranquillité des habitants et des touristes mais aussi pour la faune, en particulier les oiseaux protégés ! C'est pourquoi tout le monde était contre la décision de la majorité municipale du Tampon de créer 2 hélistations.



On sait aujourd'hui par la presse locale que Jacquet Hoarau ne défend aucunement l'intérêt général, mais des intérêts privés particuliers : cela révèle au grand jour les conflits d'intérêt du clan TAK qui pense avant tout à se remplir les poches, celles des amis, des cadres administratifs, de leurs familles…



Jamais la population ne peut accepter de confier plus de pouvoir à des personnes qui n'ont aucune morale : plus que jamais, à l'heure de la moralisation de la vie politique, nous devons sanctionner ceux qui continuent à avoir de telles pratiques !