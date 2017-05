... .Jacquet Hoarau …l’homme invisible...

Je reste sur ma faim quant à la visite programmée de Jacquet Hoarau , candidat aux législatives sur la 3ème circonscription à Cilaos ce dimanche . Je trouve déjà cela déplacé que ce candidat ne se montre qu’en ce jour de jour de fête des mères avec son micro en plein centre ville. Bref , une virée de 10 voitures aux couleurs du FRA pour l’occasion transportant des Tamponnais , histoire de nous faire croire qu’à Cilaos, Jacquet Hoarau est de notoriété publique et qu’on l’attendait ce matin !



Oui j’ai bien dit et j ‘insiste, pas de Cilaosiens mais des Tamponnais pour le comité d’accueil et de soutien.



Ah si pardon, il y avait un Cilaosien , il habite au Tampon ( chuuut) , très connu chez nous pour retourner sa veste plus vite que l’ombre de Luky Luke .



Donc notre candidat s’est baladé au marché forain alors que Luky Luke était missionné pour lui présenter Le Peuple en l’absence d’André retranché chez … je vais me taire … on va dire que je fais de la délation …



Jacquet Hoarau a ensuite parcouru le centre ville, André toujours aux abonnés absents même chez les Chinois ou paradait Madame Garcia , pour ensuite s’installer sur le trottoir face à la mairie en vue d’ une réunion publique sans même un chat : Luky Luke et lui !

J’ose espérer que le candidat d’André Thien Ah Koon est au courant que cette place est habituellement remplie lors des meetings en période électorale, c’est un lieu très prisé voire même symbolique sur certaines batailles électorales. Une réunion de surcroit sans proposition aucune pour les Cilaosiens que nous sommes.



Et ca continue … Bras Sec, Mare sèche … que neni ( à part des Tamponnais hein) .



Je dois avouer que je ne comprends pas l’absence de Cilaosiens déguisée par des soutiens Tamponnais , l’absence de discours ,l’absence de propositions concrètes, l’absence tout court . Jacquet Hoarau était semble t’il aujourd’hui l'homme invisible à Cilaos. Ceci étant, relater cette journée sur FB avec des photos du marché pour nous faire croire qu’il est soutenu à Cilaos relève de l’indécence et du mépris. L’invitation que j’ai reçu dans ma boite aux lettres avec la photo du maire du Tampon m’avait déjà interpellé car il est vrai qu’à Cilaos le nom de Jacquet Hoarau ne nous parlait pas jusqu’ici , nous savons depuis ce dimanche que ce candidat est adepte de la fumisterie. Les cilaosiens ne sont pas dupes Messieurs Hoarau et Thien Ah Koon…