Jacquet Hoarau: "Aucun des deux candidats ne peut se satisfaire d’une telle situation"

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs de la 3eme Circonscription qui m’ont accordé leurs suffrages. Toutes les équipes qui ont participé à cette campagne, de Cilaos, de l’Entre-Deux, de la Rivière et du Tampon.



Je constate l’importance de l’abstention. Aucun des deux candidats ne peut ce soir se satisfaire d’une telle situation.



J’observe que les reports de voix escomptés n’ont pas fonctionné. Cela mérite une analyse approfondie.



C’est la première fois que je me présente à une élection en mon nom propre sur l’ensemble du territoire et surtout, je n’ai eu qu’un mois de campagne alors que mon adversaire est en campagne ininterrompue depuis deux ans avec des moyens importants.



Nous sommes face au chômage et le moindre contrat de travail devient un enjeu politique.

Dans la situation de crise que nous connaissons, il est facile de critiquer et de dénigrer dans l’opposition et de prétendre incarner la nouveauté et le changement.



Ma concurrente a joué sur ce registre. Elle est aujourd’hui au pied du mur et sera très vite confrontée à la réalité.



Je continuerai pour ma part à privilégier le fond et à travailler dans l’intérêt réel de la population.

Nous avons de gros projets pour le Tampon, nous allons les mener à terme.

Jacquet Hoarau