[JEU] La sortie du mercredi : JUSTICE LEAGUE

La sortie du mercredi : JUSTICE LEAGUE

ACTION - SCIENCE FICTION| DURÉE : 2h00

De Zack Snyder Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

DURÉE : 2h00



Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

Bande annonce …

Pour jouer … Pour jouer, envoyez PALMES au 7388

( 2x0,65€ + prix d’un sms)

et gagnez un pass pour 2 personnes

sur le film de la semaine.

50 places à gagner par semaine

Zinfos 974 n’est pas responsable de la déprogrammation éventuelle d’un film.

Pour retirer vos places, c’est très simple, présentez vous muni de la pièce d’identité du gagnant chez notre partenaire

Les places sont à retirer 15 jours maximum après le tirage au sort.



Bubble Tea (à l’angle de l’Avenue de la Victoire et de la rue Labourdonais à Saint-Denis)

Téléphone : 02 62 93 48 79

Horaires :

11h30-20h00 du mardi au jeudi

11H30-22h00 le vendredi et samedi

15h00-19h00 le dimanche Zinfos974 Lu 156 fois



