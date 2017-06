Mail Courrier des lecteurs J'ai mis du temps à comprendre, car personne ne nous explique... Il faut recoller les morceaux soi-même

D'où vient l'enrichissement intense des 1% les plus riches, sur toute la planète, depuis les années 80 ?

Ils possèdent 50% des richesses à eux tous seuls, et en plus ils se font envier et élire aux postes de représentation (Trump dans le rôle du populiste, Macron dans le rôle de l'élite instruite).



En parallèle, le chômage de masse augmente, en même temps que le surmenage et la pénibilité psychologique pour ceux qui ont encore un emploi.



Tout ça est logique : on licencie au maximum, pour mettre la pression sur ceux qui restent, afin d'accroître leur productivité.

Le but explicite, mais qui paradoxalement n'est jamais revendiqué comme tel car c'est monstrueux, c'est qu'ils produisent plus de richesses en moins de temps, autrement dit qu'ils fassent le travail de trois personnes, quitte à en mourir dans l'indifférence générale.



Pendant qu'un salarié fait le travail de trois, les deux autres sont dans la précarité et ne coûtent pas cher à la société (beaucoup moins qu'un salaire ; on ne peut pas les tuer physiquement car cela déclencherait trop de violence, mais on peut faire en sorte de les éliminer socialement et psychologiquement, tout en leur donnant un peu à manger pour qu'ils ne crèvent pas et ne se révoltent pas, les humilier). (en les traitant d’assistés)



La richesse générée par ceux qui travaillent comme trois ou quatre ne leur est pas redistribuée : elle passe comme plus-value à l'employeur, qui la redistribue aux actionnaires, aux cadres qui sont complices du surmenage et qui sont surmenés aussi. Et bien sûr la part du lion pour lui-même, le leader psychopathe.



La seule solution possible serait donc de redistribuer dans un premier temps les bénéfices de la croissance à ceux qui en ont été injustement exclus, en ponctionnant les leaders psychopathes et les actionnaires. Cela suppose une lutte acharnée contre l'évasion fiscale.



Dans un second temps, revendiquer à la fois une productivité moins pathogène, des rythmes et des quantités de travail plus raisonnables, ce qui permettrait l'embauche d'autres salariés pour effectuer le surplus de travail. Bien sûr, la plus-value en serait réduite d'autant et les inégalités diminueraient. Autrement dit, les super riches, le 1%, verraient leurs revenus diminuer considérablement. Ce serait dans l'intérêt de tout le monde, y compris le leur, car s'ils continuent comme ça ils risquent de se faire massacrer en masse un jour ou l'autre. Cela s'est déjà fait par le passé.



Si vous faites le travail de trois personnes, que les deux personnes qui pourraient faire le reste de votre travail sont dans la précarité ou la misère, et si vous avez tellement peur d'être à votre tour dans la précarité que vous travaillez effectivement comme trois, eh bien votre employeur s'enrichit grâce à ce système car il ne paie qu'un seul salaire au lieu de trois. On peut considérer qu'il a volé deux salaires à la société, qu'il vous a conduit à la mort par surmenage et qu'il a plongé les deux autres personnes dans la misère. C'est totalement dégueulasse, alors n'allez pas en plus l'admirer. Il n'est pas viril, ce n'est pas vrai : il est cynique et incapable d'empathie. Ce n'est pas lui qui crée la richesse, c'est vous. Lui, il la vole. Alexandre H. Lu 108 fois



