J-L Lagourgue à propos d'Axel Kichenin: "Nous avions l'un pour l'autre un profond respect"

"J'apprends avec tristesse le décès, ce jour, d'Axel Saminadin Kichenin, médecin et ancien maire de Sainte-Marie, de 1983 à 1990.

Je m'associe ici à l'ensemble de la population sainte-marienne pour saluer la mémoire de celui qui a été mon prédécesseur aux fonctions de premier magistrat de la commune.

Pour lui avoir succédé en 1990, je n'oublies pas que nous étions avant tout des opposants politiques. Mais, même si nous ne partagions pas la même vision, nous avions l'un pour l'autre un profond respect et nous avions surtout en commun l'amour pour notre ville.

Malgré nos divergences, je garderais évidemment l'image d'un homme engagé, que se soit pour sa ville ou auprès de la communauté tamoule de La Réunion notamment.

Par son métier de médecin et son implication associative et culturelle, il se sera investi avec beaucoup d'enthousiasme, de force et d'énergie au service de ses concitoyens.

Avec le Conseil Municipal, nous saurons, le moment venu et en accord avec sa famille, lui rendre l'hommage qu'il mérite en qualité d'ancien maire.

Pour l'heure, avec mes collègues élus, nous nous associons bien évidemment à la douleur de sa famille et de ses proches.

Je leur adresse mes plus sincères condoléances, ainsi que l’assurance de toute ma sympathie".