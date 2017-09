Mail A la Une . J-1 avant l'arrivée du Whopper de Burger King dans l'île





Comme l’explique Philippe Lariche, directeur-général du groupe Fast Food Océan Indien et détenteur à La Réunion de la carte Quick, les premiers contacts entre son groupe et Burger King, alias BK, remontent à l’année dernière. "Nous nous sommes rendus au siège mondial de Burger King à Miami en août 2016 et la licence entre nos deux parties a été signée en décembre de la même année", indique Philippe Lariche.



Ce dernier attend beaucoup du remplacement des Quick en Burger King, rappelant qu’avec les 60 premières conversions de Quick en Burger King en métropole, "les chiffres ont été multipliés par deux". "Il ne faut pas oublier que Burger King est une chaîne de restauration rapide de notoriété internationale, la seconde plus importante après Mc Donald’s. Le problème que nous rencontrons avec l’enseigne Quick, bien que de qualité, est qu’elle est relativement vieillissante, contrairement à BK qui connaît un succès important depuis son retour en France", clame le responsable de Fast Food Océan Indien.



Un succès dû selon Philippe Lariche à la "qualité" des burgers BK, "préparés à la demande et beaucoup plus généreux dans ses sandwichs que McDo et Quick, avec une viande cuite à la flamme à 300°, lui donnant son goût fumé caractéristique" mais aussi à une esthétique "très anglo-saxonne".



Un changement qui s'opérera sur quatre ans



Autres effets positifs du passage à Quick à BK : "un meilleur système informatique ainsi qu’un meilleur système en cuisine", ajoute Philippe Lariche.



Le changement d’enseigne des Quick de La Réunion va s’opérer, comme en métropole, sur une durée de quatre ans. D’ici là, Burger King et Quick vont continuer de coexister. "Avec Quick, nous n'étions pas loin de McDonalds. Mais avec l’arrivée de Burger King, nous avons une réelle possibilité de passer de challenger à leader du fast-food à La Réunion", termine Philippe Lariche.



Après celui du Port demain, le second restaurant Burger King ouvrira ses portes en fin d'année à Saint-André. Fast Food Océan Indien a également un oeil rivé sur Mayotte avec des projets d'ouverture de Burger King dans l'île aux Parfums.



