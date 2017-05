Jürgen Léon, le candidat le plus jeune de France ?

Jürgen Léon, 21 ans, serait le plus jeune candidat de France aux législatives. Il est investi par PACTE Réunion (Proposer agir construire tous ensemble), un parti qui présente quatre candidats dans les 1ère, 5e, 6e et 7e circonscriptions.



Jürgen Léon se présente sur la 1ère et fera donc face, entre autres, à l’ancienne ministre des Outre-mer, Ericka Bareigts (PS). Mais cet étudiant en 3e année de psychologie à L’Université catholique de l’Ouest à Saint-Denis, est confiant. "Ma légitimité vient de ma jeunesse, affirme-t-il, beaucoup parle de la jeunesse mais est-ce qu’ils la vivent ? Je pense que non". Il assure avec "une approche différente à la politique" : "Ils sont nombreux à vouloir être important plutôt qu’utile. Je veux être utile et faire entendre cette nouvelle génération".



Une "université d’excellence"



Son objectif : combattre le chômage chez les jeunes en relançant la formation qui " ne permet pas aujourd’hui un emploi pérenne ou ne permet pas de rester sur l’île, à moins de payer pour du privé ". Ce qui a été son cas. Il propose donc une "université d’excellence" qui offrirait une gamme de formations afin de diversifier les talents de l’île. "Nos cerveaux s’en vont, s’indigne-t-il, l’océan Indien est un bassin connecté au monde, avec l’Inde, l’Afrique ou la Chine. Il faut transformer notre université en passerelle vers le monde".



Son âge et son expérience auprès des jeunes en tant que vice-président d’une association étudiante justifieraient donc cette candidature : "Je suis sur le terrain avec eux, pas dans un bureau".



C’est aux côtés de sa suppléante, Adeline Adekalom, 24 ans, qu’il mène sa campagne pour la 1ère circonscription.