Ivre, il cause un accident et tente de se faire passer pour la victime

Ce jeudi, un quinquagénaire a causé un accident au 17ème kilomètre, au Tampon, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, rapporte la presse écrite.



Au moment de faire le constat, l'individu prend la fuite. Il finit par se rendre de lui même à la gendarmerie, mais pour se présenter... en tant que victime. Les gendarmes font rapidement le lien avec l'accident survenu plus tôt et placent l'homme en cellule de dégrisement, précisent les journaux.



Jugé en comparution immédiate hier, celui qui était sorti de prison après une condamnation pour meurtre a écopé d'une nouvelle peine de six mois de prison dont trois mois avec sursis, à une obligation de soins et à l'indemnisation de ses victimes.