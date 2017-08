Italie : Une mannequin qui devait être vendue comme esclave sexuelle sauvée par ses photos sur Instagram

Une modèle posant pour des photos de charme et qui avait été kidnappée à Milan en vue d'être vendue comme esclave sexuelle sur le "dark net", semble avoir été sauvée grâce à son profil Instagram.



Chloe Ayling, une mannequin de 20 ans, déclare avoir été droguée avant d'être enlevée, puis transportée dans une valise alors qu'elle se trouvait à Milan en juillet dernier.



La police a confirmé qu'un modèle anglais de 20 ans avait été kidnappé mais sans nommer précisément Ayling.



La victime aurait passé presque une semaine entre les mains d'une bande connue sous le nom de Black Death. Le gang comptait la mettre aux enchères en tant comme esclave sexuelle en la vendant au plus offrant.



Ayling affirme qu'elle a été relâchée après que le chef de la bande se soit aperçu qu'elle était maman d'un petit garçon de 1 an, en consultant ses photos sur son compte Instagram.



Il semblerait que ce gang ait un code d'honneur selon lequel il serait interdit à ses membres d'enlever des mères de famille.



Ayling a décrit le moment où elle a été libérée : "Après quelques minutes, un homme polonais est revenu dans la chambre à visage découvert. Il m'a dit en anglais que son patron était furieux car ils avaient capturé une personne qu'il ne fallait pas".



La bande vit de trafic de drogue et de la vente comme esclaves sexuelles de filles kidnappées. Les enchères commencent apparemment à 300.000 $ payables en bitcoins.



La police a arrêté en Italie un homme polonais qui vit au Royaume-Uni, dans le cadre de cette affaire de kidnapping. L'enquête se poursuit.