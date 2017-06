Isautier élue distillerie de l’année à New York

La New York International Spirits Competition, dont la réputation se développe chaque année, est l’une des compétitions de spiritueux la plus reconnue au monde. Elle s’est tenue le 23 avril à New-York. Il s’agissait de la 8ème édition du concours avec plus de 600 références jugées en provenance de 23 Pays.



Un jury composé de professionnels (hôteliers, restaurateurs, importateurs etc…) a décerné à la marque Isautier le prix de distillerie de l'année. Le prix de rhum de l'année ainsi que deux médailles d'or et une d'argent ont également été remportés.



Les produits sautier semblent parfaitement convenir au goût des américains qui avaient déjà récompensé la Maison en 2016 lors de deux concours à Miami et San Francisco, confortant ainsi l’entreprise Saint-Pierroise dans son approche du marché américain.



Les Etats-Unis représentent un objectif commercial de taille de par l’éloignement géographique, et la réglementation spécifique (bouteille de 75cl). Il s’agit là d’un véritable challenge que doit relever la Maison Isautier pour commercialiser ses produits outre-Atlantique. Cependant, au vu de l’accueil réservé à ses produits, l’entreprise envisage d’investir rapidement quelques épiceries fines américaines. La distillerie Saint-Pierroise annonce d’ores et déjà que 2017 sera l’année de toutes les innovations.



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.