Irma : Les premières vidéos prises par une Réunionnaise en Guadeloupe

Les habitants de Guadeloupe commencent à peine à s'aventurer hors de leur habitation pour constater les dégâts de la nuit consécutifs au passage de l'ouragan Irma. Si le département français semble avoir évité le pire, ce qui n'est pas le cas de ses voisines Saint-Barthélémy et Saint-Martin, le déchaînement des éléments demeure impressionnant même si la Guadeloupe n'a subi que les effets périphériques du météore.



Malgré une accalmie ressentie ces dernières heures, une touriste réunionnaise en vacances en Guadeloupe nous fait part, en vidéo, du spectacle qui s'y déroule ce mercredi matin au réveil.



Dans un message sur son compte Twitter, la ministre des Outre-mer Annick Girardin explique qu'elle se rendra sur place en Guadeloupe ce mercredi soir. Plus tôt, elle avait expliqué que l'île allait servir de plateforme logistique "pour projeter les secours" vers ses consoeurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.