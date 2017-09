Irma: "Le bilan sera dur et cruel", annonce Emmanuel Macron

Après avoir tenu une cellule de crise avec plusieurs ministres au sujet de l'Ouragan Irma, qui frappe les Antilles, Emmanuel Macron a fait le point, ce mercredi, en fin de journée.



Le président de la République a commencé par exprimer sa "profonde compassion et solidarité pour nos concitoyens qui ont été touchés par le cyclone", et a assuré : "La nation toute entière est à leurs côtés".



Plan national de reconstruction



"La situation était anticipée par nos services depuis plusieurs jours", affirme-t-il. "Il est à l’instant où je vous parle trop tôt pour tirer un bilan chiffré quel qu’il soit mais je peux d’ores et déjà dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes, et les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables".



"L'ensemble des services sont déjà mobilisés, les moyens financiers seront également mobilisés pour répondre à cette situation avec un fond d’urgence mis en place, et un plan national de reconstruction sera déployé le plus rapidement possible", fait-il encore savoir. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est par ailleurs attendue Guadeloupe.