Internet : Et c'est reparti pour un tour !

Les opérateurs internet de la Réunion annoncent une nouvelle baisse du débit, en raison " de travaux sur les câbles sous-marins reliant la Réunion au reste du monde ".Juste une question, comme ça... Combien de jours par mois pouvons-nous disposer d'un débit normal, débit que nous payons pourtant bien plus cher qu'en métropole?A quoi ça sert de dépenser plus cher pour bénéficier de la fibre si c'est pour avoir au final un débit digne du fameux 52K d'il y a une décennie?Pourquoi j'ai l'impression désagréable de me faire arnaquer?