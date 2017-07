Mail Communiqué Internationaux de Squash de La Réunion: Bilan de la phase qualificative Les Internationaux de Squash de la Réunion 2017 se déroulent en ce moment au stade Michel Volnay, du 1er au 8 Juillet 2017. Ce weekend s'est déroulée la phase qualificative pour pouvoir intégrer le tableau International. Voici le communiqué :

La ligue Réunionnaise de Squash organise comme chaque année son événement majeur pour le Squash local, les Internationaux de Squash du 1er au 8 Juillet 2017 au Stade Michel Volnay.



Cette compétition ne rassemble pas moins d’une centaine de compétiteur pour un tournoi d’une durée d’une semaine. La compétition se déroule en deux phases.



La première étape était les qualifications hommes, qui s’est déroulée ce weekend « 1er et 2 Juillet », au total 42 joueurs dans le tableau des qualifications, 103 matchs effectués samedi et dimanche pour pouvoir accéder au tableau International mais aussi les matchs de classements.



La deuxième étape avec le tableau International Homme et Femme du Lundi 3 au Samedi 8 Juillet 2017. Les matchs ont été très accrochés durant le weekend, pour certains l’envie de se frotter aux joueurs de niveaux International, et pour d’autre l’occasion de faire les dernières perfs de la saison.



Seulement 4 joueurs ont été retenus pour intégrer le tableau International qui démarre ce Lundi à partir de 18h. Hervé Leguernic qui été la tête de série 1 du tableau se qualifie sans trop de difficulté, il aura l’honneur de se frotter à la tête d’affiche du tournoi, Lucas Serme.



Thierry Serveaux qui après être parti en Belgique pour ces études de Kiné, de retour à la Réunion depuis 2 ans, reviens fort à la compétition. Il s’impose assez facilement malgré un départ un peu tendu. Il affrontera un jeune Réunionnais qui détient quelque titre de Champion de France jeune, en séjour sur l’île Mathias Grondin, tête de série 4. Espitalier Noel Renaud également en séjour sur l’île, il est parti faire ces études à Paris et profite de l’occasion pour faire la compétition. Il n’a eu aucune difficulté à passer les qualifications, il rencontrera un autre local, Paton Billy tête de série 3. Le dernier qualifié, le jeune Rémi Lamilango dans son dernier match de qualification, nous a offert le plus beau match du weekend, il a du bataillé physiquement pour gagné son match face à Olivier Maillat.



En parallèle ce dimanche, dans le cadre de la compétition, un tournoi Jeune s’est déroulé au Squash Fitness Paradis. Une Trentaine de jeune se sont affrontés ce weekend dans les catégories -9 ans Garçon, -11 ans Garçon et Fille, -13 Garçon et Fille. En -9 ans Garçon, Yoan Ferrere, un jeune très prometteur, à gagner facilement dans sa catégorie. En -11 ans Garçon, Maxime Aubry grand favoris dans sa catégorie gagne tous ces matchs facilement.



En -13 ans Garçon, Lucas Lamilango qui est sur les traces de ses frères, s’impose en finale contre Noah Crescence mieux classé que lui. Chez les filles, les catégories -11 et 13 ans ont été rassemblé en un seul tableau. Amandine Leguernic, récemment 5 ème au championnat de France en Décembre 2016, gagne facilement la compétition. Zinfos974 Lu 148 fois



