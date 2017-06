Mail Communiqué Insoumis: "Nous continuerons à incarner la seule opposition humaniste, écologique et sociale"

Nous souhaitons tout d'abord remercier l'ensemble des électeurs et électrices qui ont porté leur confiance et leur vote sur les candidat.e.s de La Réunion Insoumise. Les candidat.e.s de La Réunion Insoumise marquent le meilleur score de la France Insoumise en Outre-Mer. Ces scores sont importants et témoignent d'une adhésion forte de la population à notre programme, L'Avenir en Commun.



Dans toutes les communes de l’île, nous dépassons la barre des 5 % et la barre des 10 % dans 9 communes. Ceci traduit une réelle implantation de nos idées et de notre méthode basée sur l'implication citoyenne et d'un mouvement horizontal, démocratique, et non-hiérarchisé.



A l'avenir, il faudra compter sur nous. Nous continuerons à incarner la seule opposition humaniste, écologique et sociale de ce pays et de La Réunion.



Comme il est nécessaire que nous devions nous positionner pour le second tour, voici notre analyse :



Circonscription 1 : Nous n’appellerons pas à voter ni pour Erika Bareigts ni pour Jean-Jacques Morel. La première porte le bilan du gouvernement François Hollande, en tant que députée PS et ancienne ministre, contre lequel nous avons lutté durant ces 5 dernières années, et souhaite intégrer la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Le second appartient à la droite. De ce fait, nous ne pouvons soutenir ni l'un ni l'autre.



Circonscription 2 : Nous renouvelons notre confiance à Huguette Bello. La députée sortante porte un bilan positif à l'Assemblée Nationale et a apporté son parrainage à Jean-Luc Mélenchon en plus d'avoir reçu l'assentiment des insoumis de la 2eme circonscription au mois de Novembre. Par ailleurs, son suppléant Olivier Hoarau a grandement participé au succès électoral de Jean-Luc Mélenchon, particulièrement dans cette circonscription.



Circonscription 3 : Nathalie Bassire comme Jacquet Hoareau participent à la droite réunionnaise. De ce fait, nous ne soutiendrons ni l'un ni l'autre.



Circonscription 4 : David Lorion participe à la droite réunionnaise, il n'aura pas notre soutien. Virginie Gobalou et son suppléant ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir le soutien de la France Insoumise au 2nd tour. En effet, La France Insoumise a décidé de soutenir les candidats PS qui ont soutenu la Motion de Censure contre le gouvernement Valls à l'occasion du vote sur la Loi El Khomri. Patrick Lebreton, son suppléant, ne l'a pas fait.



Circonscription 5 : Jean-Hugues Ratenon a pris l'engagement dimanche soir dans les médias de participer au groupe de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, au côté de Jean-Luc Mélenchon, s'il venait à être élu. A cette condition, nous le soutenons.



Circonscription 6 : Nous n’appellerons pas à voter ni pour Monique Orphée ni pour Nadia Ramassamy. La première porte le bilan du gouvernement François Hollande, en tant que députée PS, contre lequel nous avons lutté durant ces 5 dernières années et souhaite intégrer la majorité gouvernementale d'Emmanuel Macron. La seconde appartient à la droite. De ce fait, nous ne pouvons soutenir ni l'un ni l'autre.



Circonscription 7 : Comme déjà exposé, nous ne soutiendrons ni Fabrice Marouvin, candidat de la droite, ni Thierry Robert, qui souhaite participer à la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron.



Forts de nos résultats, nous appelons la population à ne rien lâcher. Nous invitons l'ensemble de celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans le programme de guerre sociale d'Emmanuel Macron à nous rejoindre. Nous nous retrouverons très bientôt. Zinfos974 Lu 514 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Pierrick Robert alerte la mairie sur un problème d'eau au Tapage Opposition régionale: "Didier Robert n’est pas un démocrate"