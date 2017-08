"Insoumeetic", la page de rencontre pour les Insoumis

Insoumeetic. C'est le nom de la page Facebook créée par des militants de la France insoumise, inspirée du célèbre site de rencontre Meetic. Sa vocation : favoriser les rencontres amicales ou amoureuses.



Plus de 1000 membres, sympathisants de La France insoumise, sont regroupés dans ce groupe Facebook qui est parti d'une blague. "C'est parti de rien, dans un groupe Insoumis consacré aux législatives", explique l'un des créateurs de la page au JDD.



"U ne adhérente avait fait une publication dans le style d'un site de rencontre. Son message a fait beaucoup réagir, plus de 800 commentaires, au point que l'administrateur a dû les suspendre", précise-t-il au journal. Pour rire, il décide de créer le logo, et la page est lancée.



Si l'ambiance y est décontractée, une ancienne militante du Front de gauche pointe du doigt des commentaires "beaufs" et "sexistes", souligne le JDD. Mais certains espèrent bien y trouver l'amour.