Il s'appelle "Pearl". C'est le plus grand crocodile blanc du monde. De type albinos, il est blanc et a un oeil rose.



Très rare, lui et ses congénères sont aujourd'hui protégés.



Agé de 10 ans, il mesure 2,20 mètres et pèse 50 kg.



Il vit paisiblement au sein de l'Orlando Parc Gatorland aux Etats-Unis.