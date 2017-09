Insee : Les prix ont baissé de 0,7% en août

En effet, les prix des services de transport ont baissé de 17,2%, la communication de 2,2% et l’alimentation de 0,5%. Cette dernière baisse est entraînée par des produits frais moins chers (-6,1%) et surtout les légumes (-9,4%). Sur un an, les prix des services sont en retrait de 1,1% mais ceux de l’alimentation augmentent de 0,4%.



Autre hausse en août : les prix de l’énergie (+0,3%), dont ceux des produits pétroliers (+0,5%). Sur un an, la hausse est de 1,1%.



Les prix des produits manufacturés sont quant à eux stables.