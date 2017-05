Insee: La fréquentation hôtelière en hausse de 2%

Avec 277 700 nuitées, la fréquentation des hôtels réunionnais progresse de 2 % au 1 er trimestre 2017 par rapport au 1er trimestre 2016, rapporte l'Insee.



Cette augmentation profite particulièrement aux hôtels non classés (+ 13 %) et de manière plus modérée aux hôtels 3 étoiles (+ 2 %). Par contre, les hôtels de 4 ou 5 étoiles connaissent eux un recul (- 3 %).



Les hôtels de la région Sud sont les plus dynamiques (+ 5 %), souligne encore l'institut de sondage, qui note que ceux du Nord-est progressent légèrement (+ 2 %), alors que la fréquentation dans la région Ouest reste stable.



Le taux d’occupation est en hausse de 4 points



Par ailleurs, avec 59,8 % de chambres occupées, le taux d’occupation est en hausse de 4 points par rapport au 1er trimestre 2016. "En effet, la diminution de l'offre de chambres (- 4 %), liée à la fermeture de plusieurs établissements, se conjugue à une augmentation de 3 % du nombre de chambres occupées", détaille l'Insee.



Le taux d'occupation progresse de manière forte dans les hôtels non classés (+ 9 points) et dans les hôtels 3 étoiles (+ 7 points), mais il recule légèrement dans les hôtels haut de gamme.



Enfin, au 1er trimestre 2017, les hôtels classés et les non classés de plus de 5 chambres représentent un parc de 2 900 chambres. Plus de la moitié de ces chambres sont proposées par les 19 hôtels de 50 chambres ou plus. Les hôtels 3 étoiles représentent eux plus d’un quart des établissements, pour 40 % du parc de chambres.