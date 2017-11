Inondations: La caravane "Nout kartié lé paré" prépare les habitants aux risques

La Caravane de sensibilisation Inondation baptisée "nout kartié lé paré" s’apprête à prendre la route. Ce village de sensibilisation itinérant lancé par la PIROI* ira à la rencontre des populations les plus exposées aux risques d'inondation, à partir de ce mercredi et jusqu'au 15 décembre.



Le départ est donné à l’Ilet Coco, à Saint-Benoît. Six quartiers des six Territoires à Risques Importants (TRI) d’inondations (Saint-Denis-Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Joseph, Saint-Pierre-Le Tampon, Saint-Benoît, Saint-André-Sainte-Suzanne) seront ensuite visités lors de cette action visant à renforcer la résilience des populations les plus exposées au risque.



Au programme, des ateliers ludiques et gratuits de sensibilisation et d’initiation aux comportements à adopter en cas d’inondation. Les habitants et le public de passage seront notamment invités à s’initier aux gestes de premiers secours, ainsi qu'à apprendre à se préparer individuellement ou en famille avant, pendant et après une inondation.





* PIROI : Plate-forme d'Intervention Régionale Océan Indien, c'est un outil de la Croix-Rouge française rattaché à la Direction des relations et des opérations internationales.

---

Voici les étapes et horaires de la Caravane Inondation, nout kartié lé paré :

- Le mercredi 29 novembre 2017 à Saint-Benoît, Ilet Coco au N°42, premier croissement après le radier de 10h à 17h

- Le vendredi 1er décembre 2017 à Saint-Paul, devant le Stade Olympique de 10h à 17h

- Le jeudi 7 décembre 2017 à Saint-Denis, Plateau Vert d’Ilet Quinquina de 10h à 17h

- Le samedi 9 décembre 2017 à Sainte-Suzanne, devant le CASE Desprez de 10h à 17h

- Le mercredi 13 décembre 2017 au Tampon, parking de l’école primaire de Bras-Creux de 10h à 17h

- Le vendredi 15 décembre 2017 à Saint-Joseph, Place des Fêtes du Marché couvert de 8h30 à 13h