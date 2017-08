Indre-et-Loire: Un SDF réduit en esclavage pendant 5 ans

En Indre-et-Loire, un couple a été mis en examen pour "traite d'être humain". Ils sont soupçonné d'avoir, pendant cinq ans, profité de la faiblesse d'un SDF pour faire de lui leur esclave.



En 2012, le couple commence par accueillir le SDF en lui offrant le logis. Mais rapidement, ils lui confisquent ses papiers d'identité et le font travailler pour leur compte, rapporte France Bleu. L'homme doit se lever plus tôt que ses maîtres pour être à leur disposition, faire le ménage, tondre la pelouse, s'occuper des animaux, ou encore bricoler.



Comble de l'avilissement, l'ancien SDF ne peut manger que les restes des repas de la famille et dort dans une remorque de camion de 7m3, sur des coussins, dans le jardin. Le média précise que le couple parvient en outre à se faire verser son RSA sur son propre compte bancaire.



Après des années d'abus, l'homme de 59 ans se révolte et décide de porter plainte. Ses "maîtres", qui nient les faits, sont désormais placés sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire a été ouverte.



Le quinquagénaire "est en pleine décompensation après ce qui lui est arrivé et est toujours hospitalisé en psychiatrie", a indiqué le procureur.