Indiana Ouenne - 2e circonscription : "Au Front National nous sommes humanistes"

Elle se présente comme une femme de convictions avec les certitudes de Marine Le Pen ; Indiana Ouenne milite depuis deux ans au Front National. "On diabolise notre parti depuis quarante ans mais c’est le gouvernement qu’il faut diaboliser avec le système ultra libéral qu’il va mettre en place", confie-t-elle.



Elle avoue qu’au soir du premier tour, elle a versé une larme, parce que Marie Le Pen était derrière Emmanuel Macron. Le choix du Front National est un choix réfléchi pour l’apprentie candidate : "Au Front National nous sommes humanistes. Je me reconnais dans les propos de Marine Le Pen, elle est sincère dans ses paroles, j’ai lu ses bouquins. Je ne suis pas du tout sous influence, je suis une femme libre sur tous les plans : intellectuel, affectif et je ne suis pas féministe".



La candidate de la deuxième circonscription approuve parfaitement l’idéologie du Front National : "Les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes, c’est une idée de la gauche de vouloir déviriliser les hommes et déféminiser les femmes… Personnellement, en tant que femme, j’ai fait le choix d’être à la maison auprès de mes enfants pour qu’ils puissent s’épanouir."



Concernant les propos virulents et machistes de certains hommes politiques envers les femmes, Indiana Ouenne préfère… en rire : "Elles ne sont pas machistes, elles sont simplement sorties de leur contexte et ces blagues ne me choquent pas. Je ne suis pas la police de la pensée", affirme-t-elle



Quant à Marine Le Pen, à la tête d’un parti politique qui défend des positions très anti-féministes, comme sur la question de l’avortement : "Marine Le Pen n’a jamais dit qu’elle était contre l’avortement. La fermeture du planning familial ? Ce n’est pas son propos."



A l’Assemblée nationale, Indiana Ouenne portera "les dossiers" demandant la suppression de l’octroi de mer pour pouvoir rendre aux Réunionnais leur pouvoir d’achat. Le développement du tourisme, les métiers de la mer, l’énergie renouvelable ainsi que la culture seront "prioritaires".



"Dans mon idéal de vie, poursuit-elle, il est préférable que la mère éduque les enfants… L’autorité est masculine, la mère c’est la douceur. Il en va de l’équilibre de la nature !"



Et aux électeurs de décider quelle sera la place d’Indiana Ouenne.



Propos recueillis par Gillette Aho