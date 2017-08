Incendies dans l'Hérault: 500 hectares brûlés et 400 personnes évacuées

A l'ouest de Montpellier, le Mercredi 9 Août, un incendie s'est déclaré dans une zone prés de l'Hérault. Une évacuation préventive de 400 personnes a été mise en place. Environ 200 d'entre elles ont été reçues dans la salle de fête de Villeveyrac, commune où une habitation a été brûlée. Des lits et des repas ont été mis à disposition des évacués.



A partir de 22 heures, un communiqué public annonçait que le feu était en forte régression. Une maison, 500 hectares de pinède et de garrigue ont été brûlés. Selon la préfecture, prés de 800 sapeurs-pompiers sont intervenus avec l'aide des moyens aériens nationaux, 9 canadairs, 2 trackers, un dash et un dragon 34. Des renforts d'île-De-France, d'Occitanie et d'Ouest étaient également présents.