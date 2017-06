Incendie de la tour à Londres: Des habitants manifestent, la violence éclate

Un incendie plus qu’impressionnant a dévasté une tour à Londres il y a trois jours ; les flammes ont été éteintes seulement hier. Le drame a fait 30 morts et des dizaines de disparus.

Plusieurs habitants et proches des victimes ont manifesté hier. Le rassemblement devait être pacifiste mais la violence a éclaté et les habitants ont envahi la mairie du quartier où se trouve a tour, à Grenfell. Des coups ont été échangés entre agents de sécurité et manifestants qui criaient "honte à vous" ou encore "nous réclamons justice". Une tension qui est retombée au moment de l’arrivée des forces de l’ordre.

Dans la soirée, un autre rassemblement a eu lieu à Oxford Circus et une veillée aux bougies, près de la tour.